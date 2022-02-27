Илон Маск заявил об открытии доступа к спутниковому интернету Starlink на Украине Фото: REUTERS

Американский предприниматель и основатель компании Tesla Илон Маск заявил о об открытии доступ к глобальной системе спутниковой связи Starlink на украинской территории.

«Сервис Starlink теперь активен на Украине. Другие терминалы в пути», - написал он в своем Twitter в ответ на обращение министра цифровой информации Украины Михаила Фёдорова, который ранее обратился к американскому бизнесмену с просьбой обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к системе спутниковой связи.

Как писал сайт kp.ru, в субботу, 26 февраля, украинский министр попросил у Илона Маска как можно быстрее обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому интернету, а также попросил американского предпринимателя обратиться к Москве с просьбой остановить военную операцию.

Starlink - проект глобальной спутниковой системы связи, который предназначен для обеспечения доступа в интернет для пользователей по всему миру, что происходит за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов. Ранее система была доступна в 28 странах мира.