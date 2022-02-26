Украина попросила у Илона Маска станции Starlink и доступ к спутниковому интернету

Украинский министр попросил Илона Маска обеспечить Украину спутниковым интернетом. Фото: REUTERS

Украинский министр попросил у Илона Маска станции Starlink. Об этом министр цифровой информации Украины Михайло Федоров написал в Twitter в субботу 26 февраля.

Федоров попросил Илона Маска как можно быстрее обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому интернету. Также украинский министр попросил Маска обратиться к Российской Федерации с просьбой остановить военную операцию.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский возмутился, что Запад требует проведения реформ взамен финансирования Украины и потребовал от Запада дать стране «безусловных денег».

Также сообщалось, что Польша предложила немедленно принять Украину в ЕС.

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