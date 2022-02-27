Бастрыкин поручил установить все обстоятельства взрыва на нефтебазе в ЛНР

Александр Бастрыкин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать все обстоятельства взрыва, который произошел на нефтебазе, расположенной в луганском городе Ровеньки. Об этом в воскресенье, 27 февраля, заявили в пресс-службе СК РФ.

Напомним, в минувшую субботу, 26 февраля, в городе Ровеньки прогремел мощный взрыв. Сообщалось, что загорелась местная нефтебаза, где хранятся 200 тонн дизельного топлива. Как писал сайт kp.ru, в воскресенье, 27 февраля, Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) заявила, что взрыв на нефтебазе произошел из-за ракетного удара украинских военных. Как отмечалось, пожар в городе произошел после применения украинскими войсками тактических ракетных комплексов 9К79-1 «Точка-У».

«Председатель Следственного комитета Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России зафиксировать все обстоятельства произошедшего и провести объективное и всестороннее расследование», - говорится в заявлении СК РФ.