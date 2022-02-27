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Политика27 февраля 2022 4:45

Народная милиция ЛНР заявила, что взрыв на нефтебазе в Ровеньках произошел из-за ракетного удара ВСУ

В республики сообщили, что пожар в городе произошел после применения украинскими войсками тактических ракетных
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Ровеньках - ЧП. Фото (архив): МЧС ЛНР

В Ровеньках - ЧП. Фото (архив): МЧС ЛНР

Взрыв на нефтебазе, расположенной в городе Ровеньки, произошел из-за ракетного удара украинских военных. Такое заявление сделала Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР).

«Двадцать шестого февраля украинскими военными преступниками был нанесен ракетный удар по нефтебазе, расположенной в городе Ровеньки», - говорится в заявлении Народной милиции ЛНР в Telegram.

Как заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК), пожар в Ровеньках произошел после применения украинскими войсками тактических ракетных комплексов 9К79-1 «Точка-У».

Напомним, в минувшую субботу, 26 февраля, в городе Ровеньки, расположенном в Луганской Народной Республики, прогремел мощный взрыв. Первыми о произошедшем сообщили местные жители. Как сообщалось, загорелась местная нефтебаза, где хранятся 200 тонн дизельного топлива. Днем ранее нефтебаза подверглась артиллерийскому удару ВСУ. Был поврежден трубопровод, и хранилище загорелось.