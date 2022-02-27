Замглавы Минобороны РФ вошел в состав российской делегации для переговоров с Украиной

Замглавы Минобороны РФ находится в Минске в составе российской делегации для переговоров с Украиной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин прибыл в Минск в составе российской делегации для переговоров с украинской стороной.

На переговорах также присутствуют глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, замминистра иностранных дел России Андрей Руденко, российский посол в Белоруссии Борис Грызлов, занимающий пост полпреда в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Напомним, в воскресенье, 27 февраля, в Кремле заявили, что российская делегация прибыла в Белоруссию для проведения переговоров с украинской стороной. Глава делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщили, что представители России будут ожидать подтверждения от Киева о согласовании встречи в Гомеле до 15 часов воскресенья, 27 февраля,

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь сообщил, что украинская сторона согласилась бы на переговоры в Белоруссии, если бы с ее стороны не было боевых действий. По его слова, площадкой для переговоров могут быть другие города, но не белорусские.