Зеленский заявил, что знает о предложении начать переговоры с Россией в Белоруссии

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президента Украины Владимир Зеленский обратился к белорусам, пожелав стране «снова стать доброй и безопасной». Украинский лидер также заявил о том, что знает о предложении начать переговоры в Белоруссии.

Украинский лидер заявил, что Киев хочет мира и переговоров с Москвой, сообщив, что предложил Стамбул, Будапешт, Варшаву и Баку в качестве площадок для переговоров, отметив, что любой другой город подходит.

По его словам, Киев согласился бы на переговоры в Белоруссии, если бы с ее стороны не было боевых действий. Как он заявил, площадкой для переговоров могут быть другие города, однако не белорусские.

«Если бы с ваших территорий не было агрессивных действий, мы могли бы говорить в Минске, в вашем городе. Сейчас мы говорим: не Минск. Площадкой могут другие города для встречи», - заявил украинский президент в обращении, которое обнародовал в воскресенье, 27 февраля, в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Киев отказался вести переговоры с Москвой, поэтому проведение российской военной операции возобновилось в субботу, 26 февраля. Тем временем президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Минск в качестве площадки для переговоров, отметив, что готов принять делегации двух стран немедленно.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 27 февраля, представитель Кремля сообщил, что российская делегация прибыла в Белоруссию для переговоров с украинской стороной, указав на готовность начать переговоры в Гомеле.