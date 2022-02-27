Российская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с Украиной

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская делегация прибыла в Белоруссию для переговоров с украинской стороной. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, указав на готовность начать их в Гомеле.

«В соответствии с достигнутой договоренностью, российская делегация … прибыла в Белоруссию для переговоров с украинцами. Будем готовы начать эти переговоры в Гомеле», - заявил представитель Кремля, уточнив, что российская делегация состоит из представителей Министерства иностранных дел, Минобороны и «других ведомств, включая администрацию президента».

Напомним, ранее Песков сообщил, что Киев отказался вести переговоры с Москвой, поэтому проведение российской военной операции, которое было приостановлено, возобновилось в субботу, 26 февраля.

Тем временем президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган сообщил, что пригласил российского коллегу Владимира Путина в Турцию для обсуждения ситуации вокруг Украины, а белорусский лидер Александр Лукашенко предложил Минск в качестве площадки для российско-украинских переговоров, отметив, что готов принять делегации переговорщиков немедленно.