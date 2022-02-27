В МИД России заявили, что Украина сама должна определять состав делегации на переговорах Фото: REUTERS

Украинской стороне самой следует определять уровень участников делегации для переговоров с Россией относительно ситуации на Украине, заявил журналистам замглавы МИД РФ, член делегации по переговорам Андрей Руденко.

"Это должна определять сама украинская сторона. Каждая сторона, как правило, на каждых дипломатических переговорах самостоятельно определяет тот уровень и состав, который считает нужным. А также уровень экспертов и глав делегаций", – отметил Руденко.

Ранее kp.ru передавал последние новости о потенциальных переговорах России с Украиной. 27 февраля утром, как сообщал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, делегация от России прибыла в Гомель в ожидании начала переговоров. При этом из Украины сообщали, что обсуждать вопросы войны и мира на территории Белоруссии не будут. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в качестве площадки для переговоров следует выбрать Стамбул, Варшаву, Будапешт или Баку.