Зеленский все это время, похоже, непрерывно созванивался с кураторами и откровенно тянул время Фото: REUTERS

«Мы с раннего утра находимся в Белоруссии — ждем момента, когда делегация Украины выдвинется из Киева. Каждая минута до начала переговоров — это спасенные жизни наших братьев-украинцев», - так заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, глава российской делегации на предполагаемых российско-украинских переговорах по мирному урегулированию ситуации на Украине. Находясь в белорусском Гомеле, Мединский подчеркнул, что место и время переговоров было заранее согласованы с украинской стороной.

И ждать россияне были намерены до 15.00.

В 15.18 белорусский политик Юрий Вознесенский сообщил, что украинская делегация едет в Гомель на переговоры.

Эту же информацию подтвердил Владимир Мединский. Он сообщил, что Россия готова провести переговоры в любое время.

По данным агентства БЕЛТА, планируется, что переговоры состоятся в Гомельской области, на белорусско-украинской границе.

Предложение о переговорах России и Украины в Гомеле

27 февраля утром, как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, делегация Российской Федерации прибыла в Гомель в ожидании начала переговоров. Их условия были предложены с нашей стороны - стороне украинской, более суток назад.

Из Киева все это время поступила разноречивая информация. Но в итоге превалирующей стала такая: какие-либо обсуждения вопросов войны и мира на территории Белорусии Киев вести не намерен. Зеленский твердил, что видит площадкой для подобной встречи Варшаву. Или Стамбул. Или, на худой конец, Будапешт или Баку— но никак не столицу Белоруссии.

Выбор площадки

Напомним, что Москва через очень небольшое время после начала операции на территории Украины предложила Киеву обсудить сложившуюся ситуацию на белорусской площадке. Сначала в Киеве согласились. Однако почти сразу поставили условием для ведения подобных дискуссий их место - Варшаву. Потом и вовсе отказались. Затем Зеленский обратился к президенту Израиля Нафтали Беннету с просьбой быть посредником в переговорах с Москвой. Где-то на горизонте замаячила и фигура главы Турции.

На то время, пока Москва ждала ответа от Киева с согласием выслать свою делегацию из представителей МИДа, Минобороны и администрации президента, ведение каких-либо боевых действий на территории Украины было приостановлено. Конкретного ответа в России ждали довольно долго, и получили очередной уклончивый ответ. Действия продолжились.

Зеленский все это время, похоже, непрерывно созванивался с кураторами. Он откровенно тянул время. Предмет переговоров — возможный нейтральный статус Украины - украинского президента вроде бы «устраивал», но «принципиальным моментом» якобы была площадка, где должна была бы произойти встреча делегаций. Это самый простой способ заболтать проблемы и выставить Россию стороной, с которой вообще ни о чем не возможно договориться.

- Любой город нам подходит. В стране, с территории которой не летят ракеты — так объяснил Зеленский невозможность ведения переговоров в Минске.

«Любым городом» вскоре может стать Киев...

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