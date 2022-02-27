Норвегия закрывает воздушное пространство для российских самолетов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Норвегии приняли решение о закрытии воздушного пространства для российских самолетов, сообщила телерадиокомпания NRK со ссылкой на главу МИД королевства Анникен Хюитфельдт.

"Норвегия закрывает воздушное пространство для российских самолетов", – указывается в сообщении.

Напомним, уже около 20 европейских стран, в частности, числе соседние Дания и Швеция приняли такое же решение в отношении РФ.

Ранее, 21 февраля 2022 года Владимир Путин подписал указ о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их главами подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 23 февраля 2022 года Евросоюз ввел новые антироссийские санкции из-за этого решения Путина. Пакет ограничительных мер включил четыре направления - персональные санкции в отношении 351 депутата Госдумы, 27 физлиц и компаний, ограничение доступа РФ и российского правительства к финрынку государств Европы, а также запрет для компаний из Европы на осуществление любых экономических операций с ЛНР и ДНР.