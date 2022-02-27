ЦБ вводит валютные послабления для банков России до июля 2022 Фото: Анастасия ОСИПОВА

Центробанк России дал отечественным банкам временное послабление в отношении обязательности соблюдения размеров открытых валютных позиций, отмечается в сообщении регулятора. Это требуется «для облегчения адаптации банков к текущей ситуации».

Напомним, под открытой валютной позицией на рынке понимается несовпадение активов (требований) и пассивов (обязательств) в зарубежной валюте.

«Центробанк не будет применять к банкам меры за несоблюдение установленных лимитов в отношении открытых валютных позиций в отдельных зарубежных валютах и драгметаллах, суммы всех открытых валютных позиций в зарубежных валютах и драгметаллах, а также балансирующей позиции в рублях при условии, что эта ситуация сформировалась из-за внешних факторов, а предоставленную возможность кредитные организации не используют в спекулятивных целях», – пояснили в Банке России.

Послабления введены задним числом (с 18 февраля), их действие продлится до 1 июля 2022 года.

Как ранее писал kp.ru, Центробанк России начал интервенции на валютном рынке для поддержки нацвалюты.