Захарова призвала страны G7 подсчитать нанесенный ими ущерб миру за 25 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала странам группы семи (G7) подсчитать ущерб, который они причинили миру за последние 25 лет. Кроме того, она призвали их рассчитаться по долгам.

Комментируя заявление "семерки" о том, что Россия будет нести ответственность за любой ущерб, причиненный ее действиями Украине, украинским гражданам и международным организациям, представитель дипломатического ведомства напомнила, что этим странам следует прежде всего начать подсчеты с себя.

- "Семерке" давно пора подсчитать тот ущерб, который ее страны нанесли миру за последние 20-25 лет, и рассчитаться по долгам своими деньгами, а не чужими, - заявила дипломат в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

Также Захарова отметила, что ущерб от действий стран G7 имел "место на "нескольких континентах мира".

Ранее Захарова комментировала ограничения со стороны западных стран деятельности российских СМИ. Она заявила о недопустимости подобного и добавила, что Россия направит в столицы Запада четкий сигнал о том, что ограничения деятельности российских СМИ не останется без ответа.