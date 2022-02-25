Захарова заявила о недопустимости ограничения деятельности российских СМИ Западом

Мария Захарова заявила о недопустимости ограничения деятельности российский СМИ на Западе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о недопустимости ограничения деятельности российских СМИ. Попытки такого ограничения в последнее время предпринимаются на Западе. Захарова заявила, что Россия направит в столицы Запада четкий сигнал о том, что ограничения деятельности российских СМИ не останется без ответа. Об этом она сказала в пятницу 25 февраля во время онлайн-брифинга. Трансляция брифинга доступна здесь.

«Полагаем, что настало время направить в столицы государств, бесцеремонно атакующих российские средства массовой информации, журналистов, четкий и недвусмысленный сигнал о том, что такие нападки не останутся без предметной реакции», - заявила Захарова, отметив, что западные правительства блокируют правдивую информацию о событиях в Донбассе, и жертвами этой политики становятся граждане Европы.

Ранее сообщалось, что российский Союз журналистов потребовал привлечь к ответственности соцсети за цензуру российских СМИ. Подробности здесь на kp.ru.