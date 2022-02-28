Небензя заявил, что Запад восемь лет не замечал преступлений украинских националистов в Донбассе

Василий Небензя Фото: REUTERS

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что страны Запада восемь лет не замечали преступлений украинских националистов в Донбассе.

По его словам, сейчас необходимо сосредоточиться на исправлении ситуации, приведшей к текущему кризису.

- Он начался не с запуском российской специальной военной операции на Украине, а гораздо раньше, тогда, когда вы 8 лет делали вид, что не замечаете преступлений украинских националистов на Донбассе, — подчеркнул Небензя.

Ранее Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза Всемирной организации, назвал «враньем и фейками» заявления о том, что Вооруженные силы России на Украине якобы наносят удары ВС по мирным объектам – детсадам, больницам, школам. Василий Небензя указал, что угрозу для обычных граждан страны «сейчас представляют украинские националисты, фактически взявшие в заложники жителей Украины и прикрывающиеся ими как живым щитом».