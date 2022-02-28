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Политика27 февраля 2022 22:28

Небензя: Мы опять слышим вранье и фейки об ударах российских ВС по мирным объектам на Украине

Постпред России при ООН подчеркнул, что угрозу для мирных жителей Незалежной сейчас представляют именно украинские националисты
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза Всемирной организации, назвал «враньем и фейками» заявления о том, что Вооруженные силы России на Украине якобы наносят удары ВС по мирным объектам – детсадам, больницам, школам.

«Сегодня на этом заседании мы вновь слышим вранье и фейки о неизбирательных бомбардировках украинских городов, больниц и школ. Российская армия не угрожает мирным жителям Украины, не обстреливает мирное население», - подчеркнул дипломат.

Василий Небензя указал, что угрозу для обычных граждан страны «сейчас представляют украинские националисты, фактически взявшие в заложники жителей Украины и прикрывающиеся ими как живым щитом».

Напомним, как писал сайт kp.ru, буквально пару дней назад он уже пытался объяснить членам СБ, что наша страна не ведет войну с Украиной и украинским народом, она проводит специальную военную операцию против националистов и для защиты жителей Донбасса, денацификации и демилитаризации. Тогда же Небензя рассказывал, что вооруженные Западом «патриоты» используют мирных жителей как живой щит, размещая в жилых кварталах позиции артиллерии и системы залпового огня.

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