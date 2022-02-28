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Политика28 февраля 2022 8:15

В ЛДПР сообщили, что Жириновский постепенно идет на поправку

Политику необходимо время на реабилитацию, отметили в пресс-службе фракции
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Владимир Жириновский

Владимир Жириновский

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-служба ЛДПР сообщила, что лидер партии Владимир Жириновский постепенно идет на поправку. Политику необходимо время на реабилитацию.

- Мы неоднократно заявляли, что Владимир Жириновский постепенно идет на поправку, но требуется время на реабилитацию. Какие средства лечения применять, решают врачи, мы таких данных не распространяем, — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

В партии назвали недостоверной информацию, исходящую от анонимных источников.

Напомним, о том, что Владимир Жириновский был госпитализирован с коронавирусной инфекцией, стало известно 9 февраля. Сообщалось, что политик, ранее сделавший рекордное количество прививок от COVID-19, две недели скрывал, что инфицирован коронавирусом. 14 февраля российский Минздрав официально сообщил, что состояние Жириновского стабильное, а 22 февраля лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который проходил лечение в той же больнице, что и Жириновский, заявил, что лидер ЛДПР идет на поправку.