В ЛДПР сообщили, что Жириновский постепенно идет на поправку

Владимир Жириновский Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-служба ЛДПР сообщила, что лидер партии Владимир Жириновский постепенно идет на поправку. Политику необходимо время на реабилитацию.

- Мы неоднократно заявляли, что Владимир Жириновский постепенно идет на поправку, но требуется время на реабилитацию. Какие средства лечения применять, решают врачи, мы таких данных не распространяем, — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

В партии назвали недостоверной информацию, исходящую от анонимных источников.

Напомним, о том, что Владимир Жириновский был госпитализирован с коронавирусной инфекцией, стало известно 9 февраля. Сообщалось, что политик, ранее сделавший рекордное количество прививок от COVID-19, две недели скрывал, что инфицирован коронавирусом. 14 февраля российский Минздрав официально сообщил, что состояние Жириновского стабильное, а 22 февраля лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который проходил лечение в той же больнице, что и Жириновский, заявил, что лидер ЛДПР идет на поправку.