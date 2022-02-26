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Общество26 февраля 2022 14:50

ЛДПР опровергла сообщения об ухудшении состояния Владимира Жириновского

В ЛДПР заявляют, что информация об ухудшении состояния здоровья лидера партии Жириновского не соответствует действительности
Мария ПАВЛОВА
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В ЛДПР опровергают информацию о том, что Жириновского погрузили в медикаментозный сон и подключили к аппарату ИВЛ.

В ЛДПР опровергают информацию о том, что Жириновского погрузили в медикаментозный сон и подключили к аппарату ИВЛ.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пресс-службе думской фракции ЛДПР опровергли сообщения о якобы имеющем место ухудшении состояния здоровья лидера партии Владимира Жириновского. В пресс-службе заявили, что состояние госпитализированного Жириновского стабильное.

«Состояние Владимира Вольфовича стабильное. Данные об ухудшении его здоровья не соответствуют действительности», - цитирует ТАСС ответ пресс-службы на просьбу прокомментировать появившиеся в СМИ сообщения о том, что политик подключен к аппарату ИВЛ и находится в медикаментозном сне.

Напомним, о том, что Владимир Жириновский был госпитализирован с коронавирусной инфекцией, стало известно 9 февраля. Сообщалось, что политик, ранее сделавший рекордное количество прививок от COVID-19, две недели скрывал, что инфицирован коронавирусом.

14 февраля российский Минздрав официально сообщил, что состояние Жириновского стабильное, а 22 февраля лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который проходил лечение в той же больнице, что и Жириновский, заявил, что лидер ЛДПР идет на поправку.