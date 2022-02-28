Украинская делегация прибыла на переговоры с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинская делегация прибыла на переговоры с Россией. Об этом в понедельник, 28 февраля 2022 года сообщает пресс-служба Верховной рады.

В офисе президента Украины заявили, что его главной целью переговоров с Россией является немедленное прекращение огня и вывод российских войск.

Глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что украинская делегация должна прибыть на переговоры в белорусский Гомель в течение полутора-двух часов.

Сообщалось, что делегация из Украины приняла решение ехать через Польшу. Все дело в том, что они побоялись поехать напрямую в Гомель, так как там шли боевые действия и они могли бы стать жертвой случайного снаряда или же действий территориальной обороны.

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