В офисе Зеленского назвали главную цель переговоров с Россией Фото: REUTERS

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что главной целью переговоров с Россией является незамедлительное прекращение огня и вывод российских войск. Об этом в понедельник, 28 февраля 2022 года сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Напомним, 28 февраля , в Гомельской области Белоруссии должны состояться переговоры России и Украины. Утром 27 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что российская делегация уже прибыла в Беларусь для переговоров с Украиной в Гомеле.

"На данный момент мы ожидаем прибытия российской и украинской делегаций. Площадка для переговоров подготовлена. Переговоры начнутся, как только все делегации приедут к месту встречи", - рассказывали в МИД Беларуси.

Сообщалось, что делегация из Украины задержалась из-за сложной логистики – дипломаты приняли решение ехать через Польшу. Украинские переговорщики побоялись поехать напрямую в Гомель, так как там шли боевые действия.

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