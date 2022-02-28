МИД Италии рекомендовал находящимся в России гражданам вернуться на родину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всем итальянским гражданам, которые временно находятся в России, рекомендовано вернуться на родину, а также отложить ранее запланированные поездки в РФ. Такое заявление в понедельник, 28 февраля, опубликовали на сайте кризисного центра Министерства иностранных дел Италии.

Во внешнеполитическом ведомстве также напомнили о принятом накануне решении о закрытии воздушного пространства Италии для российских самолетов с воскресенья, 27 февраля.

«Учитывая эту меру и возможные дальнейшие ограничения, рекомендуется гражданам, временно находящимся на территории РФ (туристам, студентам, людям, находящимся в деловых поездках), организовать возвращение на родину любым коммерческим транспортом», - говорится в сообщении министерства.

Напомним, в минувшие воскресенье, 27 февраля, министры иностранных дел Европейского союза приняли решение о закрытии неба для российских самолетов. Теперь ни один российский самолет не сможет приземляться или взлетать с аэродромов Евросоюза.