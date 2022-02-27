Боррель: Главы МИД ЕС согласовали закрытие неба Евросоюза для российских самолетов Фото: REUTERS

Главы МИД ЕС приняли решение о закрытии неба Европейского союза для российских самолетов. Об этом 27 февраля заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

- Мы договорились закрыть небо Европейского союза для российских самолетов. Ни один российский самолет не сможет приземляться или взлетать с аэродромов ЕС, - сказал он во время своего выступления.

Напомним, сегодня главы МИД стран Евросоюза провели экстренную онлайн-конференцию, где согласовали новые санкции против России.

До этого телеканал ARD со ссылкой на источники сообщал, что страны ЕС намерены закрыть воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний.

Также Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла 27 февраля о полном закрытии воздушного пространства стран ЕС для российских самолетов.

Ранее сообщалось, что Кремль получил обращения от глав ДНР и ЛНР, направленные российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о помощи в отражении украинской агрессии, чтобы избежать жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе. После этого, Путин объявил о военной операции в Донбассе.