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Политика28 февраля 2022 10:10

Песков объяснил, почему Мединский представляет Москву на переговорах с Киевом

Песков объяснил назначение на переговоры с Киевом Мединского его деловыми качествами
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: REUTERS

Назначение Владимира Мединского руководителем делегации на переговорах России и Украины объясняется его деловыми качествами, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 28 февраля 2022 года.

По словам официального представителя Кремля, Мединский не только обладает необходимыми деловыми качествами, но и является представителем РФ очень высокого уровня, так как у него "говорящая должность".

"Мединский имеет определенные деловые качества, он имеет глубочайшую экспертизу, - подчеркнул Песков. - Это представитель очень высокого уровня. "

Напомним, Владимир Мединский ранее занимал должность министра культуры России. В настоящее время является советником президента РФ Владимира Путина.

Как ранее писал сайт kp.ru, украинская делегация прибыла на переговоры с Россией. Об этом в понедельник, 28 февраля 2022 года сообщает пресс-служба Верховной рады.