Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика28 февраля 2022 11:51

Япония вводит санкции против российского Центробанка

Кроме того, санкции вводятся против президента Беларуси Александра Лукашенко
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Япония вводит санкции против российского Центробанка

Япония вводит санкции против российского Центробанка

Фото: Анастасия Осипова

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна вводит санкции против российского Центробанка.

Кроме того, санкции вводятся против президента Беларуси Александра Лукашенко.

Премьер ранее заявлял, что Токио планирует ввести санкционные меры в отношении нескольких российских граждан, в том числе против президента России Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что министерство финансов Великобритании приняло решение ввести санкции против Центробанка России. Отмечается, что Великобритания запретит транзакции, связанные с Банком России, Фондом национального благосостояния России и российским министерством финансов.

Евросоюз объявлял о третьем пакете санкций в отношении России. Документ многостраничный – полторы сотни страниц. Ограничения явно прорабатывались давно. А теперь их пустили в дело. Санкции против чиновников и богатых, которые держат миллионы в европейских банках, в расчет не берем. Они на экономике страны никак не отразятся. В отличие от секторальных ограничений, которые могут ударить по всем нам. (подробнее)