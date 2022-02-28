Япония вводит санкции против российского Центробанка Фото: Анастасия Осипова

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна вводит санкции против российского Центробанка.

Кроме того, санкции вводятся против президента Беларуси Александра Лукашенко.

Премьер ранее заявлял, что Токио планирует ввести санкционные меры в отношении нескольких российских граждан, в том числе против президента России Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что министерство финансов Великобритании приняло решение ввести санкции против Центробанка России. Отмечается, что Великобритания запретит транзакции, связанные с Банком России, Фондом национального благосостояния России и российским министерством финансов.

Евросоюз объявлял о третьем пакете санкций в отношении России. Документ многостраничный – полторы сотни страниц. Ограничения явно прорабатывались давно. А теперь их пустили в дело. Санкции против чиновников и богатых, которые держат миллионы в европейских банках, в расчет не берем. Они на экономике страны никак не отразятся. В отличие от секторальных ограничений, которые могут ударить по всем нам. (подробнее)