Премьер Японии анонсировал санкции против Путина Фото: REUTERS

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио планирует ввести санкционные меры в отношении нескольких российских граждан, в том числе против президента России Владимира Путина.

Как сообщил глава японского правительства, Токио заморозит активы российских чиновников. Токио также поддержит отключение российских банков от SWIFT.

«С вторжением России на Украину становится невозможным поддерживать отношения с Россией. Япония намерена принять более жесткие санкции при сотрудничестве со странами "большой семерки" и международным сообществом», - заявил он.

Напомним, в субботу, 26 февраля, Министерство иностранных дел Японии представило первую часть ограничительных мер из-за военной операции на Украине. В список включили 24 представителя руководства Донецкой и Луганской народных республик, которым запретили выдачу виз, а также сообщил о заморозке их активов в случае обнаружения. В ведомстве также сообщили, что запрет на операции с ценными бумагами коснется российского правительства, Центробанка РФ и госорганизаций.