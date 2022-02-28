Великобритания вводит санкции против Центробанка России

Минфин Великобритании ввел санкции против Центробанка России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство финансов Великобритании приняло решение ввести санкции против Центробанка России. Об этом говорится в сообщении британского ведомства.

Отмечается, что Великобритания запретит транзакции, связанные с Банком России, Фондом национального благосостояния России и российским министерством финансов.

Ранее высокопоставленный администрации президента Соединенных Штатов заявил, что без поддержки Банка России, оказавшегося под санкциями Запада, рубль «сорвется в свободное падение». Как отметил чиновник Белого дома, заморозка активов Центробанка России может быть не единственным ограничением против него. По его словам, США вместе с партнерами в течение выходных доработают меры в отношении активов ЦБ. Он не исключил, что после отключения некоторых российских банков от системы SWIFT финансовые институты по всему миру прекратят с ними операции.

Напомним, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.