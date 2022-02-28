Вице-премьер Чернышенко поручил организовать возвращение российских туристов из-за рубежа

Дмитрий Чернышенко Фото: Александр ГЛУЗ

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко поручил организовать вывоз российских туристов из-за рубежа по гуманитарным каналам. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера.

"Среди оперативных поручений: Ростуризм совместно с Минтрансом и МИД РФ должен организовать вывоз российских туристов из-за рубежа по гуманитарным каналам", - говорится в сообщении.

Чернышенко также дал указание проработать приостановку продажи туров в страны, ограничившие авиасообщение с Россией. Кроме того, вице-премьер поручил Ростуризму подготовить предложения по организации летней туристической кампании в пределах Российской Федерации.

Напомним, министерство иностранных дел (МИД) РФ рекомендовало российским туристам, у которых возникли проблемы с возвращением на родину, держать связь с туроператором или перевозчиком и в обязательном порядке зарегистрироваться в мобильном приложении "Зарубежный Помощник" МИД России.

"Работа по организации вывоза российских граждан из европейских государств ведётся Росавиацией совместно с МИД России и Ростуризмом. После уточнения требуемых провозных объемов будет сформирован график", - уточнили в ведомстве.

Кроме того, туристы могут позвонить на горячую линию МИД по телефону 7 495 695 45 45, на горячую линию Ростуризма (тел. 8 800 200 34 11) и написать на электронную почту dskc@mid.ru.

Ранее в Российском союзе туриндустрии сообщили, что россиян смогут вывезти из Европы через третьи страны. В частности, через Объединенные Арабские Эмираты или Стамбул, передает телеканал "360" со ссылкой на вице-президента РСТ Юрия Барзыкина.

Как ранее писал сайт kp.ru, из-за авиационных санкций для российских самолетов закрыто небо практически над всей Европой и Северной Атлантикой. Из-за этого отменены рейсы не только в европейские страны, но и на карибские курорты – Кубу, Мексику, Доминикану.