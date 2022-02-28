Ограничение авиасообщения, последние новости на 27 февраля 2022: Страны Евросоюза закрыли небо для российских самолетов

Евросоюз полностью закрыл свое воздушное пространство для всех российских авиакомпаний и частных самолетов из России Фото: Иван ВИСЛОВ

Из-за авиационных санкций для российских самолетов закрыто небо практически над всей Европой и Северной Атлантикой. Из-за этого отменены рейсы не только в европейские страны, но и на карибские курорты – Кубу, Мексику, Доминикану.

ЗАКРЫТОЕ НЕБО НАД ЕВРОПОЙ

В воскресенье. 27 февраля, Евросоюз полностью закрыл свое воздушное пространство для всех российских авиакомпаний и частных самолетов из России. Об этом объявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Авиационные санкции ввели также несколько стпан Старого Света, не входящие в ЕС. В итоге полеты российских самолетов над европейским контиентом стали невозможны.

Список стран Европы, закрывших воздушное пространство для российских самолетов – по данным к концу суток 27 февраля:

Все рейсы российских авиакомпаний в Европу отменены. Авиакомпания "Аэрофлот" приостанавливает полеты в Старый Свет с 28 февраля. Так сказано в сообщении перевозчика, однако по факту самолеты в сторону Европы из “Шереметьево” перестали вылетать уже после 16 часов 27 февраля.

Также полеты в Европу выполняли S7, “Уральские авиалинии”, “Россия”, “Победа”, Nordwind.

Россия об ответных санкцих и закрытии своего неба для европейских авиакомпаний пока не объявила. Но наверняка это произойдет в ближайшее время.

Какие страны ЕС закрыли небо для российских самолетов Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

ЗА ОКЕАН ТОЖЕ НЕ УЛЕТЕТЬ

Канада тоже запретила российским самолетам летать в своем воздушном пространстве. Закрытие неба одновременно над Исландией и Канадой означает, что стало невозможно либо крайне сложнл выполнять трансатлантические рейсы из России в США, чьи маршруты проходят над Северной Атлантикой.

Рейс “Аэрофлота”, вылетевший из Москвы в Нью-Йорк в 15.20 27 февраля, развернулся в небе над Гренландией и направился обратно в “Шереметьево”. Рейсы “Аэрофлота” в Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Майами на ближайшие дни отменены.

Запрет на полеты над Европой и Канадой отрезал российских пассажиров и от курортных стран Кариб и Латинской Америки – Кубы, Мексики, Доминиканы. При том, что эти государства не вводили санкций против России. Но маршруты в облет всего европейского континента становятся слишком длинными, на такие расстояния способны летать не все типы воздушных судов. К тому же дополнительный расход топлива делает их слишком дорогими.

“Аэрофлот” отменил рейс в Канкун, который должен был вылететь 28 февраля. Авиакомпания Azur air с 28 февраля временно приостанавливает полеты в Мексику, Доминиканскую республику и на Кубу, - “в связи с введением ограничений на использование воздушного пространства". Также отменяются рейсы в Венесуэлу.

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