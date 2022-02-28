Путин поручил обеспечить сохранение всех кредитных ставок, указанных в договорах Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить сохранение кредитных ставок, которые были указаны в договорах, заключенных до увеличения ключевой ставки Центробанка РФ до 20 процентов. Такое заявление в понедельник, 28 февраля, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«На совещании по экономическим вопросам президент дал поручение обеспечить сохранение всех кредитных ставок, которые указаны в кредитных договорах, после того, как ключевая ставка была увеличена до 20 процентов», - заявил представитель Кремля

Напомним, сегодня, 28 февраля, Центробанке РФ принял решение повысить ключевую ставку до 20 процентов годовых, что стало девятым подряд повышением ставки с марта 2021 года и самое существенное за все это время. Регулятор уточнил, что намерен принимать дальнейшие решения по ключевой ставке на основании оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий, а также других значимых факторов.