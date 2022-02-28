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В мире28 февраля 2022 13:34

Премьер Болгарии потребовал отставки главы Минобороны страны, не считающего спецоперацию России войной

Решение об отставке министра будет принято на внеочередном заседании Народного собрания 1 марта 2022
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Премьер Болгарии потребовал отставки главы Минобороны страны, не считающего спецоперацию России войной

Премьер Болгарии потребовал отставки главы Минобороны страны, не считающего спецоперацию России войной

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков потребовал отставки главы Министерства обороны страны Стефана Янева, который ранее заявил о том, что действия российских войск на Украине будут носить ограниченный характер.

«Никто из министров не имеет права на собственную внешнюю политику … Мой министр не может использовать слово "операция" вместо слова "война". Нельзя называть операцией ситуацию, когда тысячи военнослужащих с каждой из сторон уже убиты», - заявил глава болгарского правительства.

Как отметил Петков, он направил предложение об отставке, которое будет рассмотрено в понедельник, 28 февраля, на заседании правительства и окончательно принято на внеочередном заседании Народного собрания во вторник, 1 марта.

Как писал сайт kp.ru, ранее министр обороны Болгарии пошел на конфликт с правительством страны, отказавшись называть спецоперацию России на Украине войной. Ранее Янев не раз заявлял, что «вешать ярлыки и говорить о войне пока рано», отметив, что меры, принимаемые против Москвы, могут негативно сказаться на самой республики.