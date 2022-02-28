Глава Минобороны Болгарии пошел на конфликт с правительством, не считая спецоперацию на Украине «войной»

Министр обороны Болгарии пошел на конфликт с правительством, не считая спецоперацию на Украине «войной» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Министерства обороны Болгарии Стефан Янев пошел на конфликт с правительством страны, отказавшись называть спецоперацию России на Украине «войной».

Министр не раз заявлял, что «вешать ярлыки и говорить о войне пока рано». Также он отметил, что меры, принимаемые против России, могут негативно сказаться на самой Болгарии.

На его слова отреагировал премьер-министр Болгарии Кирил Петков, заявивший, что министры страны не имеют права на «собственную внешнюю политику».

- Мой министр не может использовать слово «операция» вместо слова «война», — сказал он.

Петков отметил, что в понедельник правительство страны рассмотрит вопрос об отставке Янева.

Напомним, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал Указ о всеобщей мобилизации в стране. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте украинского лидера. Это решение глава государства принял «в связи с военной агрессией РФ против Украины и с целью обеспечения обороны государства».