Захарова: Россия не начинала войну, она ее заканчивает

Мария Захарова заявила, что Россия не начинала войну, она ее заканчивает. Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель МИД РФ России Мария Захарова заявила, что причиной гуманитарной и политической катастрофы в Европе стали «эксперименты НАТО». Об этом Захарова написала в Telegram в понедельник 28 февраля.

«Россия не начала войну, она её заканчивает», - написала Захарова, подчеркнув, что в течение восьми лет на Донбассе были убиты как минимум 13 тысяч человек, но мировое сообщество не пыталось воспрепятствовать происходившему.

«Россия все эти годы призывала мировое сообщество дать отпор планомерному уничтожению населения Донбасса. Это миллионы человек, которые каждый день теряли близких и жили в подвалах, прячась от обстрелов», - заявила Захарова.

Она подчеркнула, что в западных странах никто не требовал остановить кровопролитие в Донецке и Луганске.

«Никто из ныне вопящих в «цивилизованных странах» ни разу не вышел ни на один митинг в поддержку изничтожаемого населения Донецка и Луганска с требованием остановить это кровопролитие. Мир безмолвствовал», - сказала Мария Захарова.

Официальный представитель МИД напомнила о событиях 2014 года на Украине.

«Покорное молчание мирового сообщества и игнорирование кровавой катастрофы, которая стала результатом антиконституционного переворота на Украине 2014 года, совершенного при прямом участии США, ЕС, Германии, Польши, Литвы, Эстонии, Латвии и других стран НАТО, только воодушевляли киевский режим на продолжение уничтожения собственного населения», - отметила она.

Мария Захарова назвала причины политической и гуманитарной катастрофы в Европе.

«Эксперименты НАТО и оглушительное молчание западной общественности - вот причины гуманитарной и политической катастрофы в Европе. Этому надо было положить конец, раз Запад отказался от ведения любых переговоров и приветствовал агрессивные заявления и прямые угрозы киевских марионеток в адрес России», - резюмировала Захарова.

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