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Политика28 февраля 2022 15:27

Третий раунд переговоров России и Украины начался в Белоруссии

Вероятно, этот этап станет итоговым
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
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Третий раунд переговоров делегаций России и Украины стартовал в Гомельской области в Белоруссии.

Третий раунд переговоров делегаций России и Украины стартовал в Гомельской области в Белоруссии.

Фото: REUTERS

Третий раунд переговоров делегаций России и Украины стартовал в Гомельской области в Белоруссии. Ожидается, что он будет заключительным, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

"Только что зашли,третий раунд переговоров уже начат, он, предположительно, будет заключительным", - уточнил собеседник агентства.

Также он добавил, что в общей сложности в переговорах, продолжающихся уже почти свыше четырех часов с двумя перерывами.

Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский.

Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский.

Фото: REUTERS

Напомним, сегодня, 28 февраля 2022 года, на территории Белоруссии проводятся переговоры делегаций России и Украины. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Ранее представители офиса украинского лидера Владимира Зеленского заявляли, что основной целью переговоров с РФ видят "немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".

Напомним, ранее российский президент Владимир Путин заявил, что страна будет стремиться к демилитаризации Украины. При этом он сделал акцент на том, что важнейшая цель военной спецоперации в Донбассе - защита мирных жителей.