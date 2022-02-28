Третий раунд переговоров России и Украины начался в Белоруссии

Третий раунд переговоров делегаций России и Украины стартовал в Гомельской области в Белоруссии. Фото: REUTERS

Третий раунд переговоров делегаций России и Украины стартовал в Гомельской области в Белоруссии. Ожидается, что он будет заключительным, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

"Только что зашли,третий раунд переговоров уже начат, он, предположительно, будет заключительным", - уточнил собеседник агентства.

Также он добавил, что в общей сложности в переговорах, продолжающихся уже почти свыше четырех часов с двумя перерывами.

Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Фото: REUTERS

Напомним, сегодня, 28 февраля 2022 года, на территории Белоруссии проводятся переговоры делегаций России и Украины. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Ранее представители офиса украинского лидера Владимира Зеленского заявляли, что основной целью переговоров с РФ видят "немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".

Напомним, ранее российский президент Владимир Путин заявил, что страна будет стремиться к демилитаризации Украины. При этом он сделал акцент на том, что важнейшая цель военной спецоперации в Донбассе - защита мирных жителей.