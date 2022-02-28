Глава СПЧ назвал возможной блокировку Facebook на время военной операции на Украине Фото: REUTERS

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что, если Facebook не откажется от пристрастной позиции по военной операции на Украине, то необходимо будет поставить вопрос о временной блокировке данной социальной сети.

По его словам, на данный момент многие стараются найти в соцсетях данные, однако некоторые цифровые платформы занимают пристрастную позицию.

«С одной стороны, блокируются аккаунты публичных лиц, которые обращают внимание на преступления украинского режима в отношении жителей Донбасса в предыдущие годы, с другой стороны», - приводит ТАСС слова главы СПЧ, который указал на то, что в ленте Facebook также появляется «значительное число платных, "продвигаемых" публикаций от разных сообществ, где демонстрируется шокирующий контент в сочетании с агрессивными призывами».

Как считает Фадеев, в данном случае речь идет не о вопросе о свободе слова, а о вопросе «нарушений права человека на получение правдивой, достоверной информации». «Мы могли бы усилить работу в части объяснения замысла этой операции», - полагает он.

Напомним, ранее Роскомнадзор объявил о частичном ограничении доступа к Facebook, указав на то, что социальная сеть признана причастной к нарушению прав и свобод человека. Как писал сайт kp.ru, позже федеральная служба в сфере по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций начала замедлять трафик соцсети.