Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 февраля 2022 16:04

Глава СПЧ назвал возможной блокировку Facebook на время военной операции на Украине

По словам Фадеева, некоторые цифровые платформы занимают пристрастную позицию
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Глава СПЧ назвал возможной блокировку Facebook на время военной операции на Украине

Глава СПЧ назвал возможной блокировку Facebook на время военной операции на Украине

Фото: REUTERS

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что, если Facebook не откажется от пристрастной позиции по военной операции на Украине, то необходимо будет поставить вопрос о временной блокировке данной социальной сети.

По его словам, на данный момент многие стараются найти в соцсетях данные, однако некоторые цифровые платформы занимают пристрастную позицию.

«С одной стороны, блокируются аккаунты публичных лиц, которые обращают внимание на преступления украинского режима в отношении жителей Донбасса в предыдущие годы, с другой стороны», - приводит ТАСС слова главы СПЧ, который указал на то, что в ленте Facebook также появляется «значительное число платных, "продвигаемых" публикаций от разных сообществ, где демонстрируется шокирующий контент в сочетании с агрессивными призывами».

Как считает Фадеев, в данном случае речь идет не о вопросе о свободе слова, а о вопросе «нарушений права человека на получение правдивой, достоверной информации». «Мы могли бы усилить работу в части объяснения замысла этой операции», - полагает он.

Напомним, ранее Роскомнадзор объявил о частичном ограничении доступа к Facebook, указав на то, что социальная сеть признана причастной к нарушению прав и свобод человека. Как писал сайт kp.ru, позже федеральная служба в сфере по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций начала замедлять трафик соцсети.