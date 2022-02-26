Роскомнадзор начал замедление трафика Facebook в России Фото: REUTERS

Федеральная служба в сфере по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций начала замедлять трафик социальной сети Facebook после того, как объявил частичное ограничение доступа к ней.

«В соответствии с решением Генеральной прокуратуры в отношении социальной сети Facebook начиная с 25 февраля 2022 года Роскомнадзором принимаются меры частичного ограничения доступа в виде замедления трафика», – сообщается на сайте ведомства.

Как писал сайт kp.ru, Роскомнадзор объявил о частичном ограничении доступа к Facebook. В ведомстве заявили, что соцсеть признана причастной к нарушению прав и свобод человека, в частности, прав и свобод россиян. Так, отметили в Роскомнадзоре, 24 февраля 2022 Facebook ограничила официальные аккаунты четырех российских СМИ: телеканала «Звезда», информационного агентства «РИА Новости», интернет-площадок «Лента.ру» и «Газета.ру».