Посол РФ в Австрии призвал находящихся в этой стране россиян не появляться в людных местах

Посол РФ в Австрии призвал россиян быть осторожными в этой стране. Фото: wikimedia.ru.

Посол Российской Федерации в Австрии Дмитрий Любинский призвал россиян, находящихся в этой стране, быть осторожными. Об этом он заявил в понедельник 28 февраля в эфире телеканала Россия 24.

Любинский заявил, что австрийцы и люди, прибывшие в Австрию из других стран, проявляют агрессию в отношении россиян на улицах, в школах и даже в детских садах. Посол уточнил, что речь идет не о массовых, а об отдельных случаях проявления агрессии. Тем не менее он призвал россиян не появляться в местах массового скопления людей в Австрии.

«Агрессивные проявления как отдельные случаи встречаются и на улицах, встречаются, к большому сожалению, в австрийских школах и в австрийских детских садах, где воспитатели позволяют себе не вполне корректные высказывания. Поэтому от эксцессов никто не застрахован, и мы призываем всех наших сограждан проявлять осторожность и не появляться в местах массового скопления людей», - сказал он.

Дмитрий Любинский объяснил эти проявления определенным тоном высказываний в австрийских СМИ.

«Дело в том, что в средствах массовой информации, и это подстегивается и заявлениями на политическом уровне, агрессивный тон в отношении нашей страны только усиливается, это подстегивает экстремистские элементы, которые есть в австрийском обществе, есть среди людей, которые прибывают сюда из других стран», - завил Любинский.

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