Омбудсмен Москалькова заявила о травле проживающих за рубежом россиян

Омбудсмен заявила о травле россиян за рубежом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россияне за рубежом сталкиваются с травлей и нападками из-за ситуации вокруг Украины. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Люди, которые просто делают свою работу, пытаются в сложных условиях жить, содержать семью, подвергаются нападкам из-за своей национальности», - цитирует Москалькову РИА Новости.

Омбудсмен сообщила, что жители европейских стран и Соединенных Штатов оскорбляют в соцсетях российских школьников и студентов.

«В социальных сетях озлобленные иностранцы оскорбляют школьников и студентов родом из России. Жители Европы и США винят их в происходящем в Украине только за то, что они русские», - заявила Москалькова.

По словам Москальковой, словесными оскорблениями травля россиян не ограничивается. Так, омбудсмен рассказала о случае с российским дальнобойщиком, которому в Германии на парковке разбили фары на машине. Москалькова отметила, что правоохранительные органы Германии не предприняли мер, чтобы найти злоумышленников.

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