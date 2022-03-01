Минобороны РФ предложило предоставить статус ветерана участникам спецоперации на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минобороны России выступило с предложением предоставить статус ветерана боевых действий военнослужащим, которые принимают участие в военной спецоперации на Украине, в Донецкой и Луганской народных республиках.

Проект федерального закона опубликован и размещен на сайте нормативных документов. Отмечается, что предполагаемые расходы на эти цели в 2022 году составят свыше 5 миллиардов рублей.

- Раздел III приложения к Федеральному закону "О ветеранах" дополнить ...: "Выполнение задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, в ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что 23 февраля Кремль получил обращения от глав ДНР и ЛНР, направленные российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о помощи в отражении украинской агрессии, чтобы избежать жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе. После этого, утром 24 февраля, Путин объявил о военной операции в Донбассе.