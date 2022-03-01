Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире28 февраля 2022 23:51

Псаки не исключила контактов Байдена с Путиным в подходящий момент

Пока, по ее мнению, не самое удачное время
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Псаки не исключила контактов Байдена с Путиным в подходящий момент

Псаки не исключила контактов Байдена с Путиным в подходящий момент

Фото: REUTERS

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что штаты не исключают в принципе контактов между президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным. Однако пока она считает, что момент для этого неподходящий.

- Мы не исключаем этого навсегда. Просто момент для этого неподходящий... для президента США говорить с президентом страны, вторгающейся в суверенное государство, - сказала Псаки журналистам во время выступления на ежедневном брифинге.

До этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 23 февраля сообщала, что обсуждавшаяся накануне встреча президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина в планах больше не значится. При этом она отметила, что американская администрация не закрывает двери для дипломатии.

Незадолго до этого госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что отменяет планировавшуюся накануне встречу с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым.