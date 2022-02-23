Псаки: Встреча Байдена с Путиным в планах не значится Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 23 февраля сообщила, что осаждавшаяся накануне встреча президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина в планах больше не значится.

При этом она отметила, что американская администрация не закрывает двери для дипломатии.

- Сейчас это, безусловно, в планах не значится, - сказала Псаки. - Как он (Блинкен) сказал, для него было бы неуместно встречаться в этот момент со своим коллегой господином Лавровым, а эта встреча задумывалась как контакт, за которой могло бы последовать любое взаимодействие с президентом Путиным.

Незадолго до этого стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой объявил, что отменяет планировавшуюся накануне встречу с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым. Свое решение он объяснил тем, что уже "проконсультировался с нашими союзниками и партнерами".