Почетный президент IIHF раскритиковал федерацию за отстранение сборной России от международных соревнований

Рене Фазель Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Почетный президент IIHF Рене Фазель выступил против решения федерации отстранить сборную России от международных соревнований.

- Даже в холодную войну Советский Союз играл с США, с Канадой. Даже в такой напряжённой ситуации, как сегодня, спорт должен нести посыл о мире и объединении людей, — заявил он.

Фазель подчеркнул, что «войне в спорте не место». По его словам, такие решения помешают спорту снова объединить людей. Фазель еще раз подчеркнул, что даже во время холодной войны стороны конфликта продолжали играть между собой.

Ранее международная федерация футбола (FIFA) запретила использовать флаг и гимн России на международных матчах, наша национальная сборная сможет принимать участие в соревнованиях только в нейтральном статусе. В заявлении FIFA говорится, что сборная страны будет выступать в качестве команды Российского футбольного союза и проводить домашние игры на нейтральном поле. При этом организация подчеркнула, что «спорт должен оставаться вектором мира и надежды».