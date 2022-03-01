Народная милиция ДНР заявила, что окружение Мариуполя завершится 1 марта 2022

Окружение Мариуполя завершается. Фото: Народная милиция ДНР

Вооруженные силы Донецкой народной республики (ДНР) при поддержке российских войск завершают окружение Мариуполя. Об этом заявил журналистам заместитель начальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин во вторник, 1 марта 2022 года. По его словам, уже сегодня город будет взят в кольцо.

"Сегодня окружение Мариуполя будет полностью закончено, он будет взят полностью в кольцо", - уточнил Басурин.

Он также предупредил, что Вооруженные силы Украины планируют новые провокации в районе Мариуполя, Горловки и Донецка.

Как ранее писал сайт kp.ru, в понедельник, 28 февраля, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал во время брифинга, что Вооруженные силы Донецкой народной республики завершают блокирование Мариуполя, в котором наблюдается скопление большого числа националистов.