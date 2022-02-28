Минобороны РФ сообщило о завершении блокирования Мариуполя силами ДНР

Блокирование Мариуполя силами ДНР завершается Фото: REUTERS

Вооруженные силы Донецкой народной республики (ДНР) завершают блокирование Мариуполя, в котором наблюдается скопление большого числа националистов. Об этом в понедельник, 28 февраля, рассказал во время брифинга официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики, продолжая наступление, завершают блокирование Мариуполя", - уточнил Конашенков.

Как ранее писал сайт kp.ru, министерство обороны России заявило о фактах использования украинскими националистическими силами мирных жителей города Мариуполь в качестве "живого щита".

Напомним, днем ранее украинский батальон "Азов"* (запрещен в России) нанес удары реактивными системами залпового огня «Град» по жилым кварталам и зданию школы в пригороде Мариуполя.

* организация запрещена в России