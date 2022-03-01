Колонна автомобилей миссии ОБСЕ выехала из Донецка и Луганска

Колонна автомобилей мониторинговых групп ОБСЕ выехала из Донецка и Луганска Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Колонны автомобилей мониторинговой миссии ОБСЕ покидают Донецк и Луганск. Об этом сообщили в Донецкой и Луганской народных республиках.

- Все машины ОБСЕ покидают Донецк, — сообщили в ДНР, не уточнив, куда именно направляются машины.

В ЛНР же рассказали, что колонна ОБСЕ направилась в сторону границы России.

Напомним, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) почти завершила эвакуацию сотрудников специальной международной миссии (СММ) с территории Украины. На данный момент остаются на мессах только мониторинговые команды в Харькове и Херсоне, где продолжаются боевые действия, они находятся в укрытиях. Тогда же ожидался вывоз групп ОБСЕ через российскую территорию. Отмечалось, что глава миссии и старшее руководство офиса в Киеве остаются на Украине, чтобы наблюдать за процессом эвакуации оставшихся сотрудников Организации.