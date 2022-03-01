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Политика1 марта 2022 7:47

Депутат Госдумы Хамзаев призвал увольнять с госслужбы несогласных с операцией на Украине

Народный избранник выразил мнение, что лозунги таких людей равносильны предательству
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Султан Хамзаев / Фото: страница Хамзаева в социальных сетях

Султан Хамзаев / Фото: страница Хамзаева в социальных сетях

Депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев заявил, что всех несогласных с решением президента России Владимира Путина о проведении специальной военной операции на Украине следует увольнять с государственной службы. Его слова приводит РИА Новости.

"Звучат лозунги, в которых я слышу одно - предательство. Считаю, что таким "несогласным" нужно запретить работать на всех государственных должностях, - подчеркнул Хамзаев. - Раз и навсегда, каждому преподать урок: если решение верховного главнокомандующего принято - ни шагу назад".

В частности, народный избранник осудил артистов, журналистов и госслужащих, которые публично выражают несогласие с проведением операции и тем самым " пренебрегают решением руководства страны".

Как ранее писал сайт kp.ru, резонансный пост российского эстрадного и оперного певца Николая Баскова о том, что "Россия войны не начинает" вызвал реакцию Instagram. Социальная сеть отметила слова артиста как ложь и дезинформацию.