Instagram обвинил Баскова во лжи за слова "Россия войны не начинает"

Николай Басков Фото: Instagram.com

Резонансный пост российского эстрадного и оперного певца Николая Баскова о том, что "Россия не начинает" войны вызвал реакцию Instagram. Социальная сеть отметила слова артиста как ложь и дезинформацию.

В связи с этим изображение поста скрыто, и чтобы посмотреть его, нужно дополнительно кликнуть "смотреть публикацию".

Как ранее писал сайт kp.ru, Николай Басков опубликовал пост в поддержку российской спецоперации по защите Донбасса. На черном фоне в нем отмечена надпись "Россия войны не начинает. Россия их заканчивает".

Напомним, в связи этой публикацией министерство иностранных дел Латвии внесло Николая Баскова в черный список. Это подтвердил, министр иностранных дел государства Эдгар Ринкевичс, уточнив, что популярный исполнитель попал под санкции за поддержку "российской агрессии против Украины".