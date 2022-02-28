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Звезды28 февраля 2022 14:08

Instagram обвинил Баскова во лжи за слова "Россия войны не начинает"

Instagram отметил как ложь пост Баскова о спецоперации РФ
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Николай Басков

Николай Басков

Фото: Instagram.com

Резонансный пост российского эстрадного и оперного певца Николая Баскова о том, что "Россия не начинает" войны вызвал реакцию Instagram. Социальная сеть отметила слова артиста как ложь и дезинформацию.

В связи с этим изображение поста скрыто, и чтобы посмотреть его, нужно дополнительно кликнуть "смотреть публикацию".

Как ранее писал сайт kp.ru, Николай Басков опубликовал пост в поддержку российской спецоперации по защите Донбасса. На черном фоне в нем отмечена надпись "Россия войны не начинает. Россия их заканчивает".

Напомним, в связи этой публикацией министерство иностранных дел Латвии внесло Николая Баскова в черный список. Это подтвердил, министр иностранных дел государства Эдгар Ринкевичс, уточнив, что популярный исполнитель попал под санкции за поддержку "российской агрессии против Украины".