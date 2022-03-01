Народная милиция ДНР сообщила о захвате 20 машин ОБСЕ украинскими националистами

Народная милиция ДНР сообщила о задержании 20 машин ОБСЕ украинскими националистами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) сообщила о задержании около 20 машин сотрудников миссии ОБСЕ украинскими националистами.

"По оперативной информации, украинские националистические формирования, воспользовавшись слаживающейся обстановкой в Краматорске, захватили порядка двадцати автомобилей СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что судьба сотрудников миссии остается неизвестной. В ДНР считают, что машины с маркировкой ОБСЕ будут использоваться при проведении провокаций.

Ранее сообщалось, что украинские националисты вербуют будущих офицеров ВСУ. Украинский журналист Алексей Кузьменко, работающий в США, уверяет, что Centuria (одна из группировок - прим.) с 2018 года плотно осела в одном из ведущих военных вузов страны - Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Спецкор KP.ru Александр Коц рассказывает, как ультраправые радикалы активно действуют в крупнейшей военной академии незалежной (подробнее)