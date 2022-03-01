Лавров заявил, что у России нет наземных ракет средней и меньшей дальности Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что у России нет наземных ракет средней и меньшей дальности. Об этом он сообщил в своем видеообращении на Конференции по разоружению в Женеве.

"Особо подчеркну, наземных ракет средней и меньшей дальности у России не было и нет. Утверждать обратное - значит создавать заведомо ложную картину, покрывать действия тех, кто несет реальную вину за слом Договора о РСМД", - пояснил министр.

Лавров также призвал отказаться от любых действий, направленных на демонтаж существующей системы контроля над вооружениями.

Ранее министр иностранных дел назвал возмутительными действия Евросоюза, которые не позволили ему лично принять участие в работе Совета по правам человека (СПЧ) Организации объединенных наций (ООН) в Женеве.

Глава ведомства подчеркнул, что Европейский союз явно опасается открытого и честного диалога, вводя односторонние нелегитимные санкции.