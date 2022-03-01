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Политика1 марта 2022 10:55

Лавров назвал возмутительными действия ЕС, помешавшие ему лично участвовать в работе ООН в Женеве

Министр выразил мнение. что Европейский союз явно опасается открытого и честного диалога
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Сергей Лавров

Сергей Лавров

Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал возмутительными действия Евросоюза, которые не позволили ему лично принять участие в работе Совета по правам человека (СПЧ) Организации объединенных наций (ООН) в Женеве.

Глава министерства иностранных дел (МИД) России подчеркнул, что Европейский союз явно опасается открытого и честного диалога, вводя односторонние нелегитимные санкции.

Напомним, ранее стало известно, что визит Сергея Лаврова на сессию СПЧ ООН отменен из-за запрета пролет его самолета странами Евросоюза.

Как ранее писал сайт kp.ru, Евросоюз вводит новый пакет антироссийских санкций, в их число входят санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Такое решение было принято в пятницу 25 февраля на экстренном заседании глав МИД стран ЕС.