Лавров назвал возмутительными действия ЕС, помешавшие ему лично участвовать в работе ООН в Женеве

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал возмутительными действия Евросоюза, которые не позволили ему лично принять участие в работе Совета по правам человека (СПЧ) Организации объединенных наций (ООН) в Женеве.

Глава министерства иностранных дел (МИД) России подчеркнул, что Европейский союз явно опасается открытого и честного диалога, вводя односторонние нелегитимные санкции.

Напомним, ранее стало известно, что визит Сергея Лаврова на сессию СПЧ ООН отменен из-за запрета пролет его самолета странами Евросоюза.

Как ранее писал сайт kp.ru, Евросоюз вводит новый пакет антироссийских санкций, в их число входят санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Такое решение было принято в пятницу 25 февраля на экстренном заседании глав МИД стран ЕС.