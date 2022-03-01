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Экономика1 марта 2022 11:29

Мишустин сообщил, что Россия временно ограничит выход иностранных инвесторов из активов

Это необходимо, чтобы бизнес мог принимать взвешенные решения
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (9)Комментарии (9)(9)
Михаил Мишустин

Михаил Мишустин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что указ президента РФ Владимира Путина о спецмерах в ответ на западные санкции учитывает ограничение выхода иностранных инвесторов из активов.

Указ российского лидера поспособствует стабилизации рынка, а также поддержит курс рубля, уверен премьер.

- В текущей санкционной ситуации иностранные предприниматели вынуждены руководствоваться не экономическими факторами, а принимать решения под политическим давлением, — сказал Мишустин.

Премьер отметил, что временное ограничение будет введено, чтобы бизнес мог принимать взвешенные решения.

Напомним, в понедельник, 28 февраля 2022 года, президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в отношении США и примкнувших к ним государств-союзников. Это решение было принято из-за недружественных действий западных стран в отношении РФ, документ опубликован на официальном портале Кремля. Как следует из текста документа, принятые меры призваны бороться с санкциями Запада в отношении России. В частности, под запрет попадают валютные операции, в результате которых резиденты предоставляют нерезидентам иностранную валюту в рамках договоров займа.