Мишустин сообщил, что Россия временно ограничит выход иностранных инвесторов из активов

Михаил Мишустин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что указ президента РФ Владимира Путина о спецмерах в ответ на западные санкции учитывает ограничение выхода иностранных инвесторов из активов.

Указ российского лидера поспособствует стабилизации рынка, а также поддержит курс рубля, уверен премьер.

- В текущей санкционной ситуации иностранные предприниматели вынуждены руководствоваться не экономическими факторами, а принимать решения под политическим давлением, — сказал Мишустин.

Премьер отметил, что временное ограничение будет введено, чтобы бизнес мог принимать взвешенные решения.

Напомним, в понедельник, 28 февраля 2022 года, президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в отношении США и примкнувших к ним государств-союзников. Это решение было принято из-за недружественных действий западных стран в отношении РФ, документ опубликован на официальном портале Кремля. Как следует из текста документа, принятые меры призваны бороться с санкциями Запада в отношении России. В частности, под запрет попадают валютные операции, в результате которых резиденты предоставляют нерезидентам иностранную валюту в рамках договоров займа.