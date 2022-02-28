Путин подписал указ об экономических спецмерах из-за недружественных действий Запада

Президент России Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в отношении США и примкнувших к ним государств-союзников. Это решение было принято из-за недружественных действий западных стран в отношении РФ, документ опубликован на официальном портале Кремля.

Как следует из текста документа, принятые меры призваны бороться с санкциями Запада в отношении России.

Указом предусматриваются следующие меры:

1. Участникам внешнеэкономической деятельности должны продавать 80% от валютных зачислений из-за границы, которые были получены с 1 января 2020-го года. Правило относится и к уже накопленным средствам – их следует продать в течение трех дней.

2. Под запрет попадают валютные операции, в результате которых резиденты предоставляют нерезидентам иностранную валюту в рамках договоров займа.

Напомним, 23 февраля 2022 года Евросоюз ввел новые антироссийские санкции из-за этого решения президента России Владимира Путина о признании ДНР и ЛНР. Пакет ограничительных мер включил четыре направления - персональные санкции в отношении 351 депутата Госдумы, 27 физлиц и компаний, ограничение доступа РФ и российского правительства к финрынку государств Европы, а также запрет для компаний из Европы на осуществление любых экономических операций с ЛНР и ДНР.